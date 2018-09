RAI1: TALE e QUALE SHOW, PER L’OTTAVO ANNO CONSECUTIVO CONDUCE CARLO CONTI| GIORGIO PANARIELLO IN GIURIA| TRA I CONCORRENTI UN ALTRO FIORENTINO: LA ‘IENA’ ANDREA AGRESTI

Partirà il prossimo 14 settembre su Rai1 Tale Quale Show. Il talent in cui 12 Vip si sfidano imitando personaggi celebri del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei brani di quest’ultimi. Al timone dello show, per l’ottavo anno consecutivo, c’è Carlo Conti che ne è anche l’ideatore. Il conduttore fiorentino ha chiamato in giuria l’amico Giorgio Panariello, anche lui fiorentino doc. Gli altri giurati del programma televisivo sono Vincenzo Salemme e Loretta Goggi.

Anche tra i concorrenti c’è un fiorentino: si tratta della ‘iena’ Andrea Agresti. L’attore 44enne è nato a Quarrata, e ha lavorato più volte con Conti.

Gli altri vip che si sfideranno a‘Tale e Quale Show’ sono : la ballerina e showgirl Matilde Brandi, l’imitatore di Perugia Antonio Mezzancella, l’ex gieffina Guendalina Tavassi, l’ex concorrente del Grande Fratello e l’attore Mario Ermito, l’ex deputata Vladimir Luxuria, il ballerino di ‘Ballando con le stelle’ Raimondo Todaro, la showgirl Antonella Elia, il comico Giovanni Vernia, l’ex concorrente di ‘Amici’ Roberta Bonanno, la cantante dei Jalisse Alessandra Drusian e il cantautore Massimo Di Cataldo.