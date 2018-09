FABRIZIO MORO: «Problemi tecnici», annullato il concerto all’Area Mercato di Bellizzi (Salerno)

Il concerto di Fabrizio Moro previsto per lunedì 10 settembre all’Area Mercato di Bellizzi è stato annullato. «Non sussistono le condizioni tecniche e organizzative per poterlo realizzare», si legge in una nota del suo management, quindi l’appuntamento non si terrà «per motivi indipendenti dalla volontà dell’artista».

Una nota del Bellizzi Summer Festival specifica che il concerto è annullato «per cause tecniche organizzative». «Non possiamo a questo punto che esprimere il nostro dispiacere – si legge ancora – scusandoci in primo luogo con tutti i partner che hanno raccolto questa sfida insieme a noi, ringraziandoli, comunque, per averci dato fiducia e per aver creduto fino all’ultimo insieme a noi. Grazie al supporto del Comune di Bellizzi, il sindaco Domenico Volpe che si è adoperato concretamente insieme all’assessore Cristina Florio, la Polizia Municipale, Andrea Volpe, tutti i media e quanti hanno veramente creduto in noi».