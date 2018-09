Guinness World Record: Tra i più sorprendenti, Noemi, Valentino Rossi e Francesco Totti

Quest’anno nel Guinness World Record, il libro delle prodezze umane, ci sono ben otto italiani. E tra i più sorprendenti secondo quanto riportato da Il Messaggero troviamo, Noemi, Valentino Rossi e Francesco Totti, ecco perchè:

La celebre cantante romana Noemi ha stabilito il Guinness per numero di concerti in 12 ore: si è esibita in nove comuni, distanti almeno 50 km l’uno dall’altro.

In campo sportivo: Valentino Rossi per aver vinto 89 gare in Moto GP, la prima nel 2002, mentre l’ex-capitano della Roma, Francesco Totti, ha il primato del maggior numero di stagioni con reti segnati in Serie A. Nel corso della sua carriera ha messo in porta almeno un goal in 23 stagioni disputate nella massima serie italiana. Nel corso delle complessive 25 stagioni è secondo per il maggior numero di presenze (619) e di goal (250).

