MUSICA: Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, un album “Peace and Love” in uscita il 21SETT_e un tour insieme

Shel Shapiro, The Rokes, e Maurizio Vandelli, Equipe 84 ,tornano insieme in un progetto artistico dal titolo emblematico che si intitola Peace and Love. Amore e pace prima di tutto fra di loro: una collaborazione che ha radici lontane, Shapiro e Vandelli si sono “ritrovati”, dopo una vita di rivalità, distanze, marcate differenze di carattere, formazione e stili di vita, ma anche di rispetto reciproco e grande amore per la musica.

Anticipato da “Che colpa abbiamo noi“, un vero inno generazionale in radio dal 31 di agosto, l’ album Peace and Love uscirà per Sony Music il 21 settembre, e a seguire un tour prodotto da Trident Music di cui si conoscono le prime due date: Firenze il 10 dicembre al Teatro Verdi, e Roma l’11 dicembre all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli).

Redazione