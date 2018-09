10/09/2018 – 14:00 #RAI2: AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DI DETTO FATTO Conduce Bianca Guaccero

Bianca Guaccero dal 10 settembre sarà al timone del factual show più amato di sempre. Insieme a Giovanni Ciacci e a tutto il team di Detto Fatto tutto è pronto per una nuova entusiasmante stagione ricca di tutorial, ogni pomeriggio su Rai2 dalle ore 14.00.

Si parte lunedì 10 settembre col primo appuntamento in cui Bianca Guaccero e i suoi tutor stupiranno il pubblico con nuove ed entusiasmanti curiosità. Anche quest’anno la regina delle spose, Pinella Passaro, realizzerà il sogno in bianco di giovane spose, protagonista di questa puntata Eleonora storica modella del programma. Non poteva certo mancare in questo primo appuntamento di stagione il make up artist delle star, Simone Belli, che trasformerà il trucco nude dell’attrice Valentina Lodovini in un make up da Red Carpet.

Nuove rubriche attendono poi i telespettatori come Obiettivo Detto Fatto un nuovo spazio della trasmissione inaugurato quest’anno. Alberto ha chiesto l’aiuto dei tutor di Detto Fatto per rinnovare completamente il suo ristorante. La prima tutor a prenderlo per mano in questo percorso è l’interior designer Silvia De Giorgi che in puntata presenta un progetto di restyling totale del suo locale. L’uomo delle stelle,

Mauro Perfetti, è un’altra new entry di questa settima edizione ed è pronto a rivelarci cosa hanno in serbo le stelle per la prima settimana di trasmissione. Per lui un parterre d’eccezione: oltre a Bianca Guaccero, ascolteranno le previsioni dell’astrologo l’esperta di moda e tendenze Jo Squillo e il ballerino Raimondo Todaro.

I buyer Mario dell’Oglio, Jacopo Tonelli e Giordano Ollari tornano a giudicare le collezioni dei giovani designer per capire se hanno stile da vendere. Al collaudato terzetto si aggiunge a partire da quest’anno un quarto giudice speciale esperto di moda: la mitica Jo Squillo. La designer che presenta la sua provocatoria collezione è Georgette Polizzi. I giudici compreranno i suoi look?

Per concludere, Bianca Guaccero darà il benvenuto ad un caro amico e collega l’attore Sergio Assisi che destreggiandosi ai fornelli cucinerà pasta e ceci, un piatto tipico della tradizione italiana. La realizzazione della ricetta sarà l’occasione per chiacchierare con la padrona di casa e ricordare le esperienze professionali vissute insieme, come “Capri” e “Una coppia modello”.

