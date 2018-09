[COMUNICATO STAMPA] Domani su REAL TIME il best of della serata finale di FESTIVAL SHOW 2018

Domani su REAL TIME

il best of della serata finale di

FESTIVAL SHOW 2018

con BENJI & FEDE, CHIARA GALIAZZO, EMMA MUSCAT, IL VOLO, SHADE, THE KOLORS e THOMAS!

Domani, martedì 11 settembre, alle 20.10 andrà in onda su Real Time (canale 31 del gruppo Discovery Italia) il terzo appuntamento con Festival Show 2018, che conterrà il best of della serata finale tenutasi a Trieste!Per il terzo anno consecutivo, infatti, la kermesse ha rinnovato la partnership con Real Time, che ha seguito l’evento come media partner e ha confezionato tre speciali con il meglio delle 8 tappe estive.

La serata finale si è svolta sabato 1 settembre in Piazza Unità d’Italia: un grande successo, applaudito da migliaia di persone, per più di tre ore di show. Nella puntata trasmessa da Real Time, si vedranno le bellissime esibizioni di BENJI & FEDE, CHIARA GALIAZZO, EMMA MUSCAT, IL VOLO, SHADE, THE KOLORS e THOMAS, accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana.

Si è conclusa così una grande estate di successi in tutte le 8 città che hanno ospitato la kermesse, presentata quest’anno da BIANCA GUACCERO con Paolo Baruzzo, coordinatore dell’evento prodotto da Radio Birikina e Radio Bella e Monella.

«Siamo felici che per il terzo anno una tv nazionale sempre attenta alla qualità come Real Time trasmetta il nostro festival! I primi due best of sono stati un successo, abbiamo ricevuto moltissimi complimenti di gente da tutta Italia e il terzo non sarà da meno con tanti big della musica sul palco, a testimoniare una grande finale per il nostro tour che per il primo anno si è svolta nella rinomata piazza di Trieste» raccontano gli organizzatori di Festival Show.

È già cominciata la richiesta delle città per aggiudicarsi una tappa dello show itinerante nel 2019, che prevede da anni un numero limitato di esclusivi appuntamenti ed è garanzia di successo!

Festival Show fa capo al patron del polo radiofonico di Castelfranco Veneto, Roberto Zanella. La direzione commerciale e artistica è di Mariano Sannito. Il coordinamento artistico di Stefano Favero. Direzione della fotografia Renato Neri. Regia televisiva Claudio Asquini. Addetti al controllo Pantere Security di Stanislao Somma.

Redazione