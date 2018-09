Nadia Toffa: La conduttrice posta nuovi scatti in preparazione del suo ritorno in televisione

In alcuni scatti postati su Instangram che la ritraggono sorridente tra l’abbraccio della mamma Marghe e dell’amico e collega Marco, Nadia Toffa mostra i capelli che ricrescono velocemente. “Che fortunata“, scrive ribadendo il suo imminente ritorno in tv con gli eloquenti hashtag: “#leiene presto #coomingsoon #mancapoco” . Poi aggiunge: “Nel frattempo non si può non parlare di lavoro e idee per prossima stagione!“.

La conduttrice sembra essere tornata davvero in gran forma dalle vacanze: “Vacanze finite. Ma vivo sempre in vacanza perché faccio sempre quello che mi rende felice segreto facile facile…“.

Un dettaglio che non è passato inosservato é la “mancanza” della parrucca! Infatti la stessa Toffa commenta su Instagram l’addio al foulard: “Ma la gente non sa che dopo la chemio i capelli ricrescono? Non è che si resta pelati a vita”. In un secondo commento spiega poi quali sono le sue reali condizioni: “Non sono ancora guarita. Sono viva e continuo le terapie. Intanto i capelli ricrescono. Dai che manca poco”.

Redazione