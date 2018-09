[COMUNICATO STAMPA] DAVIDE ROSSI “A MORIRE CI PENSO DOMANI” DA VENERDI’ 14 SETTEMBRE IN RADIO E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITAL

Da venerdì 14 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali “A MORIRE CI PENSO DOMANI” scritto da Lorenzo Mastropietro, primo singolo di DAVIDE ROSSI che anticipa l’uscita del suo album.





Davide Rossi cantautore, attore, autore e dj Italiano. Nasce a Roma il 24/04/86 si trasferisce in Francia in giovane età conseguendo gli studi comincia a frequentare l’accademia di commedie musicali,torna in Italia nell’adolescenza in cui frequenta lo Chateaubriand e vari gruppi teatrali tra cui la Cometa.

Nel 2002 Gira il suo primo cortometraggio con Abiel Mingarelli “Il sogno Dean”

Nel 2003 Fa il suo esordio al cinema con una piccola parte in “Caterina va in città “Film di Paolo Virzì

Nel 2005 Gira “Sopra e sotto il ponte” Un film di Alberto Bassetti con Isabel Russinova e Lorenzo De Angelis.

Nel 2006 Gira “Lo zio d’America 2” di Rossella Izzo serie televisiva di successo con Cristian De Sica

Nel 2007 Gira “Provaci ancora prof 2” Di Rossella Izzo serie televisiva di successo con Enzo De Caro e Veronica Pivetti.

Nel 2008 Gira “Scusa ma ti chiamo amore” Film Di Federico Moccia con Raul Bova e Michela Quattrociocche. Sempre nel 2008 Gira “Albakiara” , film di Stefano Salvati con Raz Degan

Come dj fa il suo esordio alla “Fabbrica” di Pescara nel 2006 ed inizia un tour nelle miglior discoteche d’Italia tra cui la mitica “Capannina”. Questo gli permette, nel 2007, di aprire per la prima volta come dj i concerti di Vasco Rossi con il quale continuerà a collaborare alle aperture dei concerti

Come autore inizia a scrivere nel 2004 per poi arrivare nel 2014 collaborando, con Federico Paciotti, al singolo “Parole di cristallo” cantata da Valerio Scanu certificato disco di platino.

Nel 2016 collabora insieme a Lorenzo Mastropietro e Federico Paciotti, sempre come autore, a tre brani dell’album di Valerio Scanu “Finalmente piove”.