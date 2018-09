LUCIO BATTISTI: in uscita il 14 settembre TUTTI GLI ALBUM rimasterizzati dai nastri originali in VERSIONE VINYL

IN USCITA

IL 14 SETTEMBRE

TUTTI GLI ALBUM

RIMASTERIZZATI DAI NASTRI ORIGINALI

IN VERSIONE VINYL REPLICA – EDIZIONE LIMITATA NUMERATA

“Lucio Battisti come non l’hai mai visto”

#LucioBattisti

Sony Music ricorda il 20esimo anniversario della scomparsa del più grande artista italiano, rilasciando per la prima volta tutti gli album originali in formato Vinyl Replica.

Una straordinaria pubblicazione in edizione limitata numerata.



20 album riprodotti in altissima qualità dai masters originali restaurati e rimasterizzati e per la prima volta in CD Lucio Battisti Vol. 2 pubblicato nel 1970 solo in versione musicassetta.

«…Non parlerò mai più, perché un artista deve comunicare solo per mezzo del suo lavoro. L’artista non esiste. Esiste la sua arte. »

Continua infatti ad esistere la sua arte e continua la sua musica a rievocarlo come Produttore di studio, il Musicista ed innovatore, capace ancora di catturare l’attenzione di tutti per la sua contemporaneità e per essere stato un lungimirante della musica italiana, attuale fonte di ispirazione iconica.

E’ con questo sentimento che continua e non smette mai la voglia di farlo ascoltare.

I TITOLI

Lucio Battisti – Vinyl Replica Limited Edition

Vol. 2 Vinyl Replica Limited Edition (per la prima volta in CD)

Emozioni Vinyl Replica Limited Edition

Amore E Non Amore – Vinyl Replica Limited Edition

Vol. 4 -vinyl Replica Limited Edition

Umanamente Uomo: Il Sogno – Vinyl Replica Limited Edition

Il Mio Canto Libero – Vinyl Replica Limited Edition

Il Nostro Caro Angelo – Vinyl Replica Limited Edition

Anima Latina – Vinyl Replica Limited Edition

La Batteria, Il Contrabbasso, Eccetera -vinyl Replica Limite

Io Tu Noi Tutti – Vinyl Replica Limited Edition

Images – Vinyl Replica Limited Edition

Una Donna Per Amico – Vinyl Replica Limited Edition

Una Giornata Uggiosa – Vinyl Replica Limited Edition

E Gia’ – Vinyl Replica Limited Edition

Don Giovanni – Vinyl Replica Limited Edition

L’apparenza – Vinyl Replica Limited Edition

La Sposa Occidentale Vinyl Replica Limited Edition

Cosa Succederà Alla Ragazza Vinyl Replica Limited Edition

Hegel Vinyl Replica Limited Edition

Redazione