CRISTIANO MALGIOGLIO CONTRO MINA: “…SONO MOLTO ARRABBIATO CON LEI…”

Cristiano Malgioglio, personaggio televisivo, opinionista ma soprattutto autore di canzoni, ce l’ha con Mina!.

La sua ultima canzone l’ha proposta alla Tigre di Cremona” che, però, ha rifiutato l’offerta scatenando il suo risentimento.

«Le ho proposto un capolavoro, ma forse non l’ha ritenuto adatto. Sono molto arrabbiato con lei. Non so, mi sto spazientendo», ha dichiarato l’artista al settimanale Oggi.

Diverso, invece, il rapporto con Caterina Caselli, oggi una delle produttrici discografiche più importanti nel panorama musicale italiano.

«La discografia mi ha snobbato per anni. Se non fosse stato per Suraci (il presidente di RTL 102.5 ndr) tutto questo non sarebbe accaduto: lui mi ha spronato a tornare in studio. Gli sarò sempre grato», ha ammesso il cantautore che intanto sta preparando il ritorno in tv: in autunno sarà nello show di Piero Chiambretti su Rete 4 mentre in primavera tornerà a fare l’opinionista nel Grande Fratello di Barbara d’Urso.