IRAMA AL FORUM DI ASSAGO! L’ANNUNCIO DI LAURA PAUSINI direttamente dal palco del FORUM: «Tu in concerto qui il 5 aprile» 

Irama, vincitore dell’ultima edizione di Amici e ai vertici delle classifiche con album e singolo continua a mietere successi.

Dopo aver aperto il concerto di Laura Pausini al Forum di Assago,(dove la cantante si è esibita per 4 serate sold out, attirando qualcosa come 50mila spettatori), il 12 di settembre la Pausini, nel salutare il pubblico di Milano, ad un certo punto ha invitato Irama a risalire sul palco per fare lei stessa un annuncio importante che lo riguardava e di cui il cantante pare fosse completamente ignaro.

Davanti ad pubblico in visibilio Laura Pausini ha annunciato che Irama si esibirà, per la prima volta, sul palco del Forum, il prossimo 5 aprile 2019.