CANALE5: WIND SUMMER FESTIVAL-LA FINALE: domenica 16 settembre in diretta dall’AREA EXPO – PARCO MIND di MILANO l’ultimo appuntamento con le canzoni dell’estate!

WIND SUMMER FESTIVAL

LA FINALE!

DOMENICA 16 SETTEMBRE in diretta

dall’AREA EXPO – PARCO MIND di MILANO

IN PRIMA SERATA SU CANALE 5

e in contemporanea su RADIO 105

J-AX, NEK, EMMA, MAX PEZZALI, MALIKA AYANE, ALVARO SOLER, FABIO ROVAZZI, THE KOLORS, GUÈ PEQUENO, ANNALISA, IRAMA, BENJI&FEDE, ERMAL META, THEGIORNALISTI, BOB SINCLAR, LUCA CARBONI, NOEMI, TAKAGI KETRA ft. GIUSY FERRERI, FABRIZIO MORO, CARL BRAVE & FRANCESCA MICHIELIN, LE VIBRAZIONI, BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ, ELODIE & MICHELE BRAVI, FEDERICA ABBATE

e ancora GIGI D’ALESSIO e ORNELLA VANONI

…e con la partecipazione di PIO E AMEDEO

CONDUCE

ILARY BLASI

con RUDY ZERBI e DANIELE BATTAGLIA

Gran finale per il WIND SUMMER FESTIVAL! Domenica 16 settembre in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105 – l’ultimo imperdibile appuntamento con la musica dell’estate in diretta dall’Area Expo – Parco Mind di Milano (ore 20.30 – ingresso gratuito).

Tanti artisti del panorama musicale italiano ed internazionale si alterneranno sul palco per una serata unica che decreterà la canzone dell’estate 2018!

A condurre l’evento ILARY BLASI insieme a RUDY ZERBI e DANIELE BATTAGLIA.

J-AX, NEK, EMMA, MAX PEZZALI, MALIKA AYANE, ALVARO SOLER, FABIO ROVAZZI, THE KOLORS, GUÈ PEQUENO, ANNALISA, IRAMA, BENJI&FEDE, ERMAL META, THEGIORNALISTI, BOB SINCLAR, LUCA CARBONI, NOEMI, TAKAGI KETRA ft. GIUSY FERRERI, FABRIZIO MORO, CARL BRAVE & FRANCESCA MICHIELIN, LE VIBRAZIONI, BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ, ELODIE & MICHELE BRAVI, FEDERICA ABBATE e ancora GIGI D’ALESSIO e ORNELLA VANONI…e con la partecipazione di PIO e AMEDEO

Anche quest’anno, oltre ad ospitare i big della musica italiana, il “WIND SUMMER FESTIVAL”, andato in onda in quattro appuntamenti in prima serata su Canale 5 nel mese di luglio, ha dato spazio a 6 giovani artisti emergenti che si sono sfidati davanti al grande pubblico di Piazza del Popolo a Roma in una gara “all’ultima canzone”, vinta da FEDERICA ABBATE che si esibirà sul palco della finale.

Il “WIND SUMMER FESTIVAL” è un evento coprodotto da Fascino e F&P Group.

Radio 105 è media partner dell’evento e partire dalle 18.00 trasmetterà dall’Area Expo-Experience Milano con una lunga diretta ricca di ospiti e interviste esclusive.

Anche quest’anno sponsor dell’evento è Wind, uno dei brand di Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ai vertici del mercato mobile in Italia e tra i principali operatori alternativi nel fisso.

Redazione