Gigi Marzullo si è sposato!

Come riporta Leggo.it Gigi Marzullo (65 anni ) e storico conduttore del programma Rai “Mezzanotte e dintorni”,oggi responsabile del settore cultura all’interno dell’azienda, si è sposato con la sua compagna storica Antonella De Iuliis, sua compagna da vent’anni e dirigente della prestigiosa società Sviluppo Italia. A celebrare il matrimonio, che si è svolto nel massimo riserbo al Municipio di Nusco, il sindaco Ciriaco De Mita, da sempre amico di Marzullo.

Il giornalista e conduttore televisivo non ha svelato la data del matrimonio se non a cose fatte. Cerimonia riservata solo a pochi amici invitati, tra cui Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Italo con la compagna Sabrina Ferilli e Adriano Galliani, ex AD del Milan. Dopo il “sì”, sposi e invitati si sono diretti a casa di De Mita per il pranzo nuziale.

Redazione