TALE E QUALE SHOW8: VINCE LA PRIMA PUNTATA VLADIMIR LUXURIA |OTTIMI GLI ASCOLTI CON OLTRE IL 23% DI SHARE

Tale e Quale Show, lo show di imitazioni di Rai1 è ripartito ieri sera con l’ottava edizione e in memoria di Fabrizio Frizzi con una dedica commovente di Carlo Conti all’amico scomparso: «Inauguriamo gli studi Frizzi propio con Tale e Quale Show – spiega il conduttore visibilmente commosso – il programma in cui Fabrizio ci ha regalato permormance indimenticabili».

A vincere “a sorpresa” la prima puntata grazie ai voti incrociati degli altri concorrenti, la “debuttante” Vladimir Luxuria che ha imitato Ghali e ha quindi sbaragliato tutti gli altri e su tutti i meritevoli Antonio Mezzancella che si è esibito in una strepitosa imitazione di Ermal Meta veramente “tale e quale”e Alessandra Drusiani (Jalisse nrd) una vera rivelazione nei panni di Blondie

ASCOLTI: Il varietà di Carlo Conti è comunque ripartito alla grande e conquistando quattro milioni e mezzo di telespettatori nel corso della prima puntata in onda venerdì 14 settembre con oltre il 23% di share resta comunque una garanzia per gli ascolti tv di Rai1. Molto seguito anche sui social network, Facebook e Instangram, su Twitter è stato trend topic per tutta la serata.

Redazione