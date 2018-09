IRAMA a #Verissimo spiega perchè non ha alzato subito la coppa di Amici durante la finale

Irama, vincitore dell’ultima edizione di #Amici, è stato l’ospite gradito della prima puntata della nuova edizione di Verissimo, sabato 15 settembre. Intervistato da Silvia Toffanin, il cantante ha svelato tra le altre cose un aneddoto che nessuno conosceva fino ad oggi. L’artista ha rivelato di non aver alzato subito la coppa di Amici durante la finale e al momento della proclamazione del vincitore per rispetto della “rivale” e amica Carmen Ferreri, arrivata seconda. “Non l’ho alzata per rispetto di Carmen, del percorso che abbiamo intrapreso insieme. Non mi sembrava educato”, ha spiegato Irama alla Toffanin, che ha chiesto delucidazioni su questo gesto che non è di certo passato inosservato per la delicatezza dell’intento.

