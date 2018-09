DOMENICA IN: ESORDIO CON SUCCESSO DI MARA VENIER CHE BATTE LA D’URSO NEGLI ASCOLTI

Nella giornata di ieri Domenica 16 settembre, Rai1 si è attestato leader nel campo dell’intrattenimento. Gli ascolti della prima puntata di Domenica IN che ha segnato il ritorno di Mara Venier in Rai, hanno infatti relegato l’antagonista Domenica Live su Canale5 ad una insolita seconda posizione.

Ecco i dati :

Domenica IN su #RAI1: 2,4 milioni spettatori nella prima parte, per uno share del 16,72 %. E a seguire dalle 16 alle 17,30 2,1 milioni spettatori con uno share del 16,48%.

Domenica Live su #Canale5: 1,6 milioni spettatori nella prima parte, con uno share dell’11,6 %. E a seguire, nella seconda parte 1,8 milioni di spettatori, con uno share del 15,33 %.

Ospite d’onore di Domenica IN è stata Romina Power che ha aperto il suo cuore a Mara Venier in un lungo racconto condito di aneddoti inediti, che ha attraversato varie tappe della sua vita fino alla ricomposizione della coppia canora con Albano. Quasi in concomitanza invece su Canale5 a Domenica Live la D’Urso intervistava Loredana Lecciso che poco o nulla ha aggiunto alle cose dette e ridette nelle precedenti ospitate. In conclusione, strategica o meno la presenza della Lecciso in apertura del programma di “Barbarella”, ciò non è bastato ad accattivarsi l’attenzione del pubblico che evidentemente e dati alla mano ha preferito la proposta della “zia Mara”.

Redazione