SYMO, fuori oggi, martedì 18 Settembre, il singolo ed il video “NON MI HAI MAI AMATA”|GUARDA VIDEO

SYMO

fuori oggi, martedì 18 Settembre,

il singolo ed il video

“Non Mi Hai Amata”

in Radio e nei Digital Store

Su etichetta Honiro Ent

Esce oggi, martedì 18 settembre, in radio e negli store digitali il nuovo singolo “ Non mi hai Amata” di Symo.

Symo è una giovane cantautrice del panorama musicale italiano dall’anima R’N’B che spazia dal rap all’elettronica grazie alla sua voce e alla confidenza con il palco;

“Non mi hai Amato” è un brano ballabile, dalle sonorità fresche con il suo R&B. Molte donne – dichiara Symo- mettono la loro vita in mano ai propri uomini dimenticandosi della loro forza. Amarsi e poi amare. Amare non significa perdere se stesse ed annullarsi, alcune donne devono scrollarsi di dosso il senso di appartenenza totale verso il proprio uomo”.

Biografia

Symo e la musica si frequentano fin da quando lei era bambina.

Nata da padre eritreo e mamma etiope e cresciuta in una borgata romana con la musica nel sangue, Simona Barbui, cantante 25enne ha dato vita a un suo particolarissimo sound, una commistione di afro-beats, elettronica ed R’nB

Symo – scrivere anche le proprie canzoni. muovendosi su sonorità RnB, new soul e afro, sostenuta dai beat creati da CukiMan, sui quali stende le melodie e le parole.

“Africa”, “Prototipo”, “Come se fosse un sogno” sono i primi frutti della sua creatività Qualche apparizione live suscita interesse ai media che le prestano fin da subito molta attenzione: si parla di lei nella rubrica “TG2 Storie”, nella rubrica “Fuori Linea” del TG3 e nel programma “DoReCiakGulp” di Vincenzo Mollica su Rai Uno; è ospite di Fiorello in “Edicola Fiore”, dove canta “Africa”; e presenta “Donna allo specchio”, una sua canzone che tratta il tema della violenza sulle donne, nel corso di un importante convegno tenuto al Senato della Repubblica.

Una piccola favola di musica, quella di Symo, chiamata da Antonello Venditti ad aprire lo scorso 8 marzo 2017 il suo concerto evento romano dedicato alle donne.

E così, davanti ad un Palaottomatica strapieno, Symo ha interpretato “Sora Rosa”, il celebre successo del cantautore datato 1974 e “L’amore non ha padroni”.

Su YouTube si cimenta nell’interpretazione di brani nostrani e non rendendoli suoi come fossero nuovi pezzi, ma le cover sono solo una vetrina per la sua voce, così particolare e capace di comunicare emozioni. Il 18 Settembre esce il suo singolo “Non Mi Hai Amata” su etichetta Honiro Ent.

Redazione