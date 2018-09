MUSICA: «10/IO» IL NUOVO ALBUM DI INEDITI di ALESSANDRA AMOROSO PRODOTTO DA STEFANO SETTEPANI IN USCITA IL 5OTT_

Pronto il nuovo disco di inediti di Alessandra Amoroso. Come anticipato con un video su Instagram dalla stessa cantante uscirà il 5 di ottobre 2018, si intitola «10/IO» ed è commemorativo dei primi dieci anni di carriera artistica della multiplatinata cantante con all’attivo oltre 1milione di dischi venduti. Anticipato in agosto dal singolo La stessa , l’Album è in preorder su iTunes e in presave su Spotify album e tutti coloro che pre-salvano il disco su Spotify potranno vedere un contenuto video esclusivo di Alessandra. L’Album uscirà in cd, doppio vinile e in una versione a edizione limitata.

«10/IO» – é prodotto da Stefano Settepani su etichetta Sony Music. Tra gli autori dei brani alcuni collaborano da anni con Alessandra Amoroso, altri sono nuovi. In questo album, l’artista è anche cantautrice, infatti uno dei quattordici pezzi porta la sua firma.

Questa la tracklist di «10/IO”:

1. La stessa

2. Dalla tua parte

3. Forse domani

4. Forza e coraggio

5. La gente non sei tu

6. Trova un modo

7. Cadere piano

8. Simmetria dei desideri

9. Declinami l’amore

10. Parlare perdonare baciare

11. Buongiorno.

12 Parola chiave

13. Ogni santissimo giorno

14. In me il tuo ricordo.

