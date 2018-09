MUSICA: Johnny Osbourne (Jam) per la prima volta a Bari, sarà il 22 Settembre all’Eremo di Molfetta

Johnny Osbourne è un’autentica leggenda della storia della reggae music internazionale. Sarà per la prima volta a Bari, il 22 Settembre all’Eremo di Molfetta. Con lui il dj parigino Fatta di Soul Stereo Sound. Johnny Osbourne è la quintessenza del Reggae. Un artista tra i pochi in Giamaica, al pari di Bob Marley che ha avuto il beat dell’isola più creativa dei Caraibi, scritto nel suo destino. Così come il Re, Johnny non ha avuto bisogno di bussare alla porta di una audizione per scrivere la sua pagina di storia musicale: sono stati i maggiori produttori di musica in battere e levare a mettersi in fila per incidere la sua voce. Era solo un ragazzo quando alla Alpha Boy School di Kingston prima ancora di capire che il suo strumento principe sarebbe diventata la sua voce, si divertiva ad incantare l’auditorio suonando la tromba come i grandi del jazz. Una carriera da numero 10 sulle spalle, dai primi passi a Studio One con i Wild Cats in piena epoca Rocksteady ai successi planetari dello stile digitale, della dancehall, intuendo le potenzialità di un campionatore Casio, un giocattolo oggi, una rivoluzione culturale in Giamaica alla metà degli anni ’80. In questi 40 anni di carriera il nome di Osbourne è stato impresso su centinaia di etichette discografiche di un certo “peso” e potete stare certi che sopra al suo nome figura sempre il titolo di un brano da incorniciare, una “tune” da consumare sul giradischi o con l’Ipod.

Truths & Rights, Fally Ranking, Ice Cream Love, Never Stop Fighting, Water Pumping, Rewind, Buddy Bye, No Sound Like We, In The Area, In the Ghetto Tonight: una lista interminabile di hits prodotte da Coxone Dodd, Winston Riley, King Jammys, Lloyd Barnes, Aswad e così via.

Ci sarà Soul Stereo Sound da Parigi, ci sarà lui direttamente da Western Kingston e ci sarà la Shanty Crew a festeggiare insieme a tutti quanti voi 17 anni di attività musicale con un sacco di sorprese in arrivo. Nella ‘Floor2’, Dj Violet Tear con le sonorità anni 80, new wave, pop, rock e electro. Info:

Apertura porte: 22.30 EREMO CLUB – Molfetta Ba

S.S. Molfetta – Giovinazzo Km. 779 (Uscita Cola Olidda)