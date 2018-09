Al Bano vittima di un furto nella sua tenuta di Cellino San Marco: “Sono affranto…”

Al Bano Carrisi vittima di un furto nella sua tenuta di Cellino San Marco (Brindisi) in Puglia. In un momento di temporanea assenza del cantante per lavoro, i ladri sono riusciti a violare la privacy della sua tenuta eludendo la stretta sorveglianza. Superando un un alto muro di cinta e le telecamere, i ladri sono riusciti a portare via 92 cartoni di bottiglie di vino della produzione di Al Bano Carrisi, un robot per la pulizia della piscina e un’affettatrice. Il cantante si è detto dispiaciuto e amareggiato ipotizzando che il furto sia stato messo in atto e portato a termine da persone del suo entourage: “Sono affranto, ho sempre cercato di fare molto per questa terra”.

