[COMUNICATO STAMPA] Vasco Rossi ospite di Irene Grandi e Pastis nel singolo “Benvenuti nel vostro viaggio”

E’ Qui Base Luna l’etichetta del nuovo progetto musicale di Irene Grandi ed i Pastis. La casa discografica che ha prodotto la video-opera inedita “Benvenuti nel vostro viaggio”, pubblicherà il visual-album (in formato CD+DVD / Digital File) “Lungoviaggio” venerdì 21 settembre . La video-opera che anticipa l’album: oltre 35mila visualizzazioni in 7 giorni Il progetto “Lungoviaggio” nasce dall’incontro del duo Pastis dei fratelli Marco e Saverio Lanza, rispettivamente fotografo e musicista attivi da lungo tempo nell’ambito della videoarte, con Irene Grandi, che con questo lavoro inaugura i festeggiamenti per i suoi 25 anni di carriera. La track-list del visual album si avvale anche degli speciali contributi dell’astronauta Samantha Cristoforetti, dello scrittore Tiziano Terzani (postumo) e della cantautrice Cristina Donà. “Benvenuti nel vostro viaggio” esprime il tema del viaggio come metafora di cambiamento. In questa conversazione con Vasco, che si fa canzone, si svela il pensiero di un tutto impermanente. L’unica cosa che non cambia è lo spirito inquieto e affascinante, straordinario e vivo del protagonista. A partire dal mese di ottobre Marco, Saverio e Irene porteranno in tour “Lungoviaggio”, uno spettacolo atipico, sorta di fotoconcerto, simbiosi inedita tra chitarre, pianoforte, macchina fotografica e canto. Queste le date ad oggi programmate:

19 ottobre – Settimo Torinese (TO) – Festival della Scienza e dell’innovazione c/o Suoneria (Anteprima)12 novembre – Milano – Teatro Menotti (Prima data del tour) 21 novembre – Firenze – Teatro Puccini 24 novembre – Sant’Agata Bolognese (BO) – Teatro Bibiena 30 novembre – Riccione – Spazio Tondelli 07 dicembre – Chiusi (SI) – Teatro Mascagni 08 dicembre – Foligno (Pg) – Auditorium San Domenico 15 dicembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Redazione