Loredana Berté : #LiBerté è il nuovo Album in uscita il 28 di settembre

ritorna dopo tredici anni con un nuovo Album anticipato dai primi due singoli Maledetto Luna Park e Babilonia in uscita il 21 settembre

Non ti dico No di Loredana Bertè (ft.Boomdabash) è stata senza dubbio una delle hit più suonate dell’estate 2018. Per settimane ai vertici delle classifiche ha segnato il ritorno in grande stile nel panorama musicale di Loredana Berté che, da venerdì 21 settembre, esce con i primi due nuovi singoli del nuovo Album LiBerté in uscita il 28 settembre. Maledetto Luna Park e Babilonia saranno disponibili in contemporanea su tutti gli store digitali e in tutte le radio.

LiBerté – esce dopo 13 anni dall’ultimo lavoro in studio ed é prodotto da Luca Chiaravalli – Alcuni brani portano la firma della stessa cantante che si conferma quindi anche autrice, altri vedono la partecipazione di autori che avevano già collaborato con la Bertè (Ivano Fossati, Maurizio Piccoli ndr), e di autori di nuova generazione come Fabio Ilacqua e Gerardo Pulli. Infine una collaborazione di eccezione inedita come quella di Gaetano Curreri.

