JIMMY BENNETT OSPITE IN ESCLUSIVA MONDIALE A “NON E’ L’ARENA” DI GILETTI SU LA7

Come riporta l’Ansa, Jimmy Bennett, l’attore statunitense che ha accusato Asia Argento di violenza sessuale quando era minorenne sarà l’ospite di Massimo Giletti nella prima puntata di Non è l’Arena, domenica 22 settembre su La7. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, Massimo Giletti non si esime dal fornire nuovi particolari sulla puntata in cui ospiterà in esclusiva mondiale Bennett, astenendosi invece volutamente da ogni giudizio finché non lo avrà “incontrato di persona“.

“Parlare al telefono con una persona è una cosa, poterlo ascoltare e fargli delle domande guardandolo negli occhi è tutt’altro” dice Giletti e spiega che Bennett sarà accompagnato dal suo avvocato. A chi chiede se l’intervista andrà in diretta ribatte: “Io sono sempre per fare le dirette ma sono anche convinto che quello che conta è fare le domande e ascoltare le risposte”.

Redazione