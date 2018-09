MUSICA: ED SHEERAN IN ITALIA IL 14-16-19 Giugno 2019 | Vendita biglietti

Ed Sheeran farà tappa in Italia con tre grandi concerti: il 14 giugno si esibirà come headliner della seconda giornata del festival Firenze Rocks alla Visarno Arena, poi terrà due show rispettivamente allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 19 Giugno 2019.

Ad annunciare le date il profilo Instagram di Live Nation Italia dopo che lo stesso Ed Sheeran aveva anticipato l’annuncio di nuove date del tour Europeo 2019.

Ed Sheeran si esibirà con i suoi più grandi successi nonché con le canzoni estratte dall’ultimo album “Divide“.

Per le date di Roma e Milano i biglietti saranno nominali e disponibili in vendita generale online su TicketOne e tramite Call Center dalle ore 11.00 di giovedì 27 settembre.

Per la data di Firenze i biglietti saranno disponibili in vendita su

TicketOne.it e tramite Call Center dalle ore 12.00 di martedì 2 ottobre, e in presale esclusiva tramite l’APP ufficiale del Firenze Rocks dalle ore 11.00 di lunedì 1 ottobre fino alle ore 11.00 di martedì 2 ottobre.

"In molti mi hanno cheisto se sarei tornato in Italia.

STO ARRIVANDO!!"

Cit. #EdSheeran 😍 pic.twitter.com/Ds7P6rtbPu — Warner Music Italy (@WARNERMUSICIT) September 20, 2018

Redazione