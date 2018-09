La seconda puntata di Tale quale Show, lo show di Carlo Conti in onda ieri, venerdì 21 settembre, ha visto trionfare Roberta Bonanno nell’imitazione non certo facile di Aretha Franklin L’ex cantante di Amici, notoriamene dotata di una bella voce, nel misurarsi con una vera leggenda della musica mondiale ne è uscita vincente ottenendo il consenso unanime di tutti compresi i compagni e meritando quindi la vetta della classifica finale.

La serata ha tuttavia mantenuto in generale un profilo mediocre sul fronte delle altre performance, che ha toccato il suo culmine con l’esibizione di Todaro nell’imitazione di Bublè, assolutamente mancata per voce e somiglianza.

La classifica finale non fa sconti a nessuno: Antonella Elia e Raimondo Todario 25, Guendalina Tavassi 36, Massimo di Cataldo 38, Vladimir Luxuria 41, Matilde Brandi 44, Antonio Mezzancella 46, Andrea Agresti 47, Giovanni Vernia 55. Sul podio: bronzo per Mario Ermito 57; argento per Alessandra Drusian 67, Oro per la Bonanno che prende le distanze dagli altri concorrenti con 89 voti.

Attenzione! Nella prossima puntata di venerdì 28 settembre vedremo, per la prima volta nella storia del programma, due concorrenti imitare lo stesso artista: Claudio Baglioni. Del cantante verranno riproposte due imitazioni diverse, di due epoche differenti della sua lunga carriera.

Super ospite e quarto giudice della puntata che ha affiancato la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme: Mara Venier, tornata su Rai1 alla conduzione della nuova Domenica In.

ASCOLTI: Con il 22% di share il programma di Carlo Conti si è attestato come il più visto nel prime time. Ottimi anche i risultati su Twitter: l’hashtag ufficiale della trasmissione è andato subito in vetta ai trend topic.

Redazione