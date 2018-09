ELEONORA DANIELE: “Finalmente dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza io e Giulio ci sposiamo…

Nozze in vista per Eleonora Daniele che dopo quindici anni di fidanzamento convolerà a nozze con l’imprenditore Giulio Tassoni, conosciuto nel 2002 ad una festa. A rivelarlo è la stessa conduttrice nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Chi. Le nozze già annunciate e rimandate nel 2014, nel 2015 e nel 2016, ora sembrano concretizzarsi: “Finalmente dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza io e Giulio ci sposiamo. Lo faremo in chiesa e io avrò l’abito bianco con lo strascico”.

Eleonora Daniele, 42 anni, ha confessato di essersi finora preoccupata più della carriera che della sua vita privata, soprattutto dopo la perdita del fratello Luigi, affetto da autismo e deceduto a soli 44 anni nel 2015, per lei un dolore ancora vivo. Tuttavia adesso ritiene sia arrivato il momento di dare una svolta alla sua vita dedicando più tempo a sè stessa e ai suoi affetti e magari diventare madre: “Se penso a un figlio? Non si sa mai, ma intanto ora vorrei tornare a dedicarmi di più alla mia vita privata e ai miei affetti”.

