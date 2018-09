[COMUNICATO STAMPA] DA OGGI E’ DISPONIBILE “FINO A QUI” IL NUOVO ALBUM DEI TIROMANCINO|Al via SABATO da Milano l’INSTORE TOUR |DA GENNAIO in TOUR nei teatri, per la prima volta con l’ORCHESTRA!

TIROMANCINO

DA OGGI IL NUOVO ALBUM

“FINO A QUI”

CON 4 INEDITI E 12 BRANI RIARRANGIATI E REINTERPRETATI INSIEME A…

Jovanotti, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi,

Elisa e Mannarino, Alborosie, Fabri Fibra, Thegiornalisti, Calcutta, Luca Carboni

e la voce della piccola LINDA ZAMPAGLIONE

…E DA GENNAIO IN TOUR NEI TEATRI D’ITALIA

con uno spettacolo inedito per la prima volta

accompagnati da una grande orchestra!

Sabato 29 settembre al via da Milano l’INSTORE TOUR

Disponibile da oggi, venerdì 28 settembre, nei negozi e in digitale il nuovo progetto discografico dei TIROMANCINO, “Fino a qui” (Sony Music Italy) composto da 4 brani inediti e 12 tra le canzoni più significative della band risuonate, riarrangiate e reinterpretate da Federico Zampaglione insieme a grandi nomi della musica italiana! Da gennaio 2019, i Tiromancino saranno in tour nei teatri d’Italia per presentare dal vivo il nuovo album con uno spettacolo inedito, in cui per la prima volta nella loro carriera si esibiranno insieme all’orchestra, dando così ai brani in scaletta un sound completamente diverso e regalando una performance unica al pubblico e ai fan.

Disponibile in versione CD e in versione doppio VINILE, “Fino a qui” racchiude 30 anni di musica e parole ripercorrendo la storia di una band che si è sempre distinta per la ricerca di suoni particolari, arrangiamenti sperimentali e testi innovativi capaci di emozionare nel profondo.

Prodotto e arrangiato da Federico Zampaglione e Antonio Marcucci, l’album vanta la partecipazione di Jovanotti, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Elisa e Mannarino, Alborosie, Fabri Fibra, Thegiornalisti, Calcutta, Luca Carboni. In aggiunta ad alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano, presente nel disco anche un cameo della piccola LINDA ZAMPAGLIONE che canta sulle note di “Immagini che lasciano il segno”.

Oltre a rivivere i successi di una carriera pluriennale, “Fino a qui” si arricchisce di 4 intensi e sofisticati inediti che sono una perfetta istantanea dei TIROMANCINO di oggi: “Sale, amore e vento”, “Noi casomai”, “Se mi verrai a cercare” feat. Alborosie e “Settembre scordati di noi”.

TRACKLIST ALBUM “FINO A QUI”:

“Sale, amore e vento” (performer Tiromancino); “Noi casomai” (performer Tiromancino); “La descrizione di un attimo”(performer Tiromancino feat. Jovanotti); “Due Destini” (performer Tiromancino feat. Alessandra Amoroso); “Per me è importante” (performer Tiromancino feat. Tiziano Ferro); “Un tempo piccolo” (performer Tiromancino feat. Biagio Antonacci.); “Liberi” (performer Tiromancino feat. Giuliano Sangiorgi); “Amore impossibile” (performer Tiromancino feat. Elisa e Mannarino); “Se mi verrai a cercare” (performer Tiromancino feat. Alborosie); “Muovo le ali 2018” (performer Tiromancino feat. Fabri Fibra); “I giorni migliori” (performer Tiromancino feat. Thegiornalisti); “Strade” (performer Tiromancino feat. Calcutta); “Imparare dal vento” (performer Tiromancino feat. Luca Carboni); “Settembre scordati di noi” (performer Tiromancino); “Immagini che lasciano il segno” (performer Tiromancino feat. Linda Zampaglione) e “Piccoli miracoli”(performer Tiromancino – Acoustic Version).

Il video di “Noi Casomai”, singolo attualmente in radio, è stato scritto e diretto da Federico Zampaglione e vede la partecipazione di Francesco MONTANARI, Riccardo DE FILIPPIS, Giglia MARRA e Virgilio OLIVARI. Il video è disponibile al seguente link https://youtu.be/S82YXzr7ZYE

INSTORE:

Da sabato 29 settembre, Federico Zampaglione incontrerà i fan durante alcuni appuntamenti : il 29 SETTEMBRE al Mondadori Megastore di MILANO (Piazza Duomo, 1 – ore 18.00); il 30 SETTEMBRE al Mondadori Bookstore di ROMA (Via Tuscolana, 771 – ore 18.00); il 2 ottobre a La Feltrinelli di BOLOGNA (Piazza Ravegnana, 1 – ore 18.00); il 3 ottobre a La Feltrinelli Red di FIRENZE (Piazza della Repubblica, 26 – ore 18.00); il 4 ottobre a La Feltrinelli di NAPOLI (Via Santa Caterina a Chiaia, 23 – ore 18.00); il 5 ottobre alla Fiera delle Parole di Padova (Palazzo della Regione – Piazza delle Erbe – ore 16.00); il 6 ottobre a La Feltrinelli di TORINO (Stazione Porta Nuova – ore 18.00); il 10 ottobre all’Eyes Ottica di ANDRIA – BT (Corso Cavour 106 – ore 19.00); il 10 ottobre al Caffè del Corso di BISCEGLIE – BT (Corso Dottor Sergio Cosmai – ore 21.00); l’11 ottobre al Palazzo Filisio di TRANI – BT (Via Mons. Addazi, 2 – ore 19.30); l’11 ottobre al Cobbler di BARLETTA (Via del Duomo, 44 – ore 21.30); il 12 ottobre al Teatro Garibaldi di LUCERA – FG (Corso Giuseppe Garibaldi, 72 – ore 20.00); il 13 ottobre al Sonicart B-Side di CORATO – BA (Corso Mazzini, 8 – ore 19.30); il 13 ottobre al Kabuki Club di BARI (Piazzatta dei Frati Cappuccini, 1 – ore 22.00) e il 14 ottobre alla Libreria Mandese di TARANTO (Viale Liguria, 80B – ore 11.30).

Redazione