CRISTINA PARODI: “Eh lo so, si vedono le rughe! Non mi faccio mettere un armamentario di luci come hanno loro…”

Cristina Parodi la vendetta! La conduttrice di La prima volta, il nuovo format domenicale su RaiUno, intervistata da Vero Tv, nell’ammettere di stare lontana dalle “luci miracolose” che spianano le rughe rivela per contro che invece altre sue colleghe antagoniste ne fanno uso in ogni puntata dei loro show per apparire perfette. Infatti confessa:

“Eh lo so, si vedono le rughe! Non mi faccio mettere un armamentario di luci come hanno loro, perché la mia faccia è questa e va bene così” e poi: “Non posso apparire come la Madonna, non mi piacerebbe. Poi effettivamente le telecamere in HD sono impietose, ma pazienza“, ha continuato la conduttrice 53enne.

