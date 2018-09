29SETT_ #CANALE5 A #VERISSIMO ospiti Marco Bocci, Francesco Totti, Elisabetta Canalis e Gigi Marzullo

Ospite di “Verissimo”, sabato 29 settembre alle 16.10 su Canale 5 Marco Bocci parla per la prima volta del grave problema di salute che lo ha colpito nel maggio scorso: “Un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello” svela l’attore. In studio Silvia Toffanin accoglierà anche per la prima volta l’”Ottavo Re di Roma” Francesco Totti, e poi Iva Zanicchi, Elisabetta Canalis e Gigi Marzullo…

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Bocci racconta: “Quando fai troppo il tuo corpo ti dice che forse ti devi riposare un attimo. Quando sei stanco non hai difese immunitarie e il tuo corpo non riesce a proteggersi come dovrebbe. A me è successo di pensare di avere una sciocchezza, un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello”.

In merito alle emozioni provate in quei momenti Marco confida: “Fortunatamente la causa è stata individuata immediatamente ed è andato tutto bene. Laura (Chiatti ndr) mi è stata vicino. In quei giorni mi sono arrivati tanti messaggi e ho sentito il bene delle persone. Per questo motivo mi è sembrato doveroso ringraziare tutti attraverso un video messaggio”.

Ospite per la prima volta negli studi di “Verissimo” anche “l’‘Ottavo Re di Roma” Francesco Totti, che ha chiuso la sua straordinaria carriera calcistica dopo 25 anni passati nella Roma, segnando ben 250 gol in Serie A. Il campione del mondo racconterà la sua nuova vita e presenterà la sua autobiografia “Un Capitano”.

Al microfono della Toffanin Iva Zanicchi parlerà invece del suo nuovo ruolo come giudice del talent “Tu si que vales” e dell’atteso ritorno come cantante sul palcoscenico.

Elisabetta Canalis ripercorrerà in un’intensa intervista i suoi primi 40 anni e infine, prima intervista a “Verissimo” anche per il giornalista e neo sposo Gigi Marzullo. [F.te Redazione TgCom24]

Redazione