MANESKIN: Eʼ stato pubblicato “Torna a casa”, secondo brano in italiano della band che annuncia nuove date per il 2019|Tour autunnale sold out

“Torna a casa”, è il nuovo singolo dei Maneskin (il secondo in italiano dopo “Moriro da re”) che anticipa il primo album in arrivo a ottobre. Si tratta di una ballata che mette insieme moderno e classico, e che il gruppo ha presentato con due flash mob a Milano e Roma. Il videoclip invece sarà in onda a partire da lunedì 1° ottobre alle 15.20 su Sky Uno. Intanto il tour autunnale, a più di un mese dall’inizio dei concerti, ha segnato il completo sold out e nuove date sono state annunciate per il 2019. I Måneskin poi, per la gioia dei fan, il 25 ottobre 2018, saliranno sul palco di X Factor, ospiti della prima puntata dei Live Show.

Il gruppo composto da Damiano (19 anni), Victoria (18 anni) Thomas (17) ed Ethan (17) sta continuando a collezionare riconoscimenti: 30 date sold out, 50.000 biglietti venduti in poche ore e così sono state prontamente aggiunte nuove date per la primavera.

CALENDARIO TOUR AUTUNNALE 2018:

sabato 10 novembre 2018 – SENIGALLIA (ANCONA) – MAMAMIA – DATA ZERO (sold out)

mercoledì 14 novembre 2018 – OBIHALL (sold out)

giovedì 15 novembre 2018 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX (sold out)

sabato 17 novembre 2018 – BOLOGNA – ESTRAGON (sold out)

domenica 18 novembre 2018 – BOLOGNA – ESTRAGON (sold out)

venerdì 23 novembre 2018 – MILANO – FABRIQUE (sold out)

sabato 24 novembre 2018 – MILANO – FABRIQUE (sold out)

venerdì 30 novembre 2018 – BARI – DEMODE’ (sold out)

sabato 1 dicembre 2018 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA (sold out)

giovedì 6 dicembre 2018 – BRESCIA – GRAN TEATRO MORATO (sold out)

domenica 9 dicembre 2018 – VENARIA (TORINO) – TEATRO DELLA CONCORDIA (sold out)

mercoledì 12 dicembre 2018 – FIRENZE – OBIHALL (sold out)

venerdì 14 dicembre 2018 – ROMA – ATLANTICO (sold out)

sabato 15 dicembre 2018 – ROMA – ATLANTICO (sold out)

giovedì 20 dicembre 2018 – MILANO – FABRIQUE (sold out)

DETTAGLI NUOVE DATE LIVE 2019:

venerdì 8 marzo – BOLOGNA – ESTRAGON

mercoledì 13 marzo – FIRENZE – OBIHALL

venerdì 15 marzo – FONTANETO D’AGOGNA (NOVARA) – PHENOMENON

sabato 16 marzo – VENARIA (TORINO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

venerdì 22 marzo – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

domenica 24 marzo – MILANO – FABRIQUE

sabato 30 marzo – ROMA – ATLANTICO

Redazione