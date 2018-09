“Tale e Quale Show 2018″: Vince la terza puntata la versione anni 80 di Claudio Baglioni di Antonio Mezzancella| ASCOLTI 

La terza puntata di Tale e Quale Show in onda, venerdì 28 settembre e condotto da Carlo Conti, ha visto i 12 concorrenti esibirsi sul palco uno dopo l’altro dando prova del loro talento. Ha vinto la puntata Antonio Mezzancella che, portando sul palco un Claudio Baglioni anni 80 in “Strada facendo” ha avuto la meglio sull’altra esibizione di Claudio Baglioni anni 90 di Giovanni Vernia con “Mille giorni di me e di te“. Mezzancella ha mandato il pubblico in delirio sin dalle prime note. Per Mezzancella e la sua esibizione, veramente tale e quale, la vetta della classifica è quindid’obbligo e relega Alessandra Drusiani ad un secondo posto in classifica per un solo un voto e per la terza volta consecutiva e nonostante una strepitosa imitazione di Celine Dion, che ha dato ulteriore conferma delle sue eccelse qualità vocali. Per lei una lunga standing ovation.

Degna di nota anche l’imitazione della Iena Andrea Agresti che si è trasformato in Mal dei Primitives, che ad esibizione ultimata è stato raggiunto sul palco dall’originale. Mal infatti ha seguito la performance da dietro le quinte divertito e una volta sul palco ha esclamato «Sei meraviglioso, sei stato bravissimo. Siamo uguali: sembri mio figlio».

Per la prossima settimana, Antonella Elia dovrà trasformarsi in Sandra Mondaini, Roberta Bonanno in Katy Perry, Giovanni Vernia in Mick Jagger, Guendalina Tavassi in Cher, Massimo Di Cataldo in Gianni Morandi, Antonio Mezzancella in Justin Timberlake, Vladimir Luxuria in Renato Zero, Raimondo Todaro in Rocky Roberts, Andrea Agresti in Lodo dello Stato Sociale, Alessandra Drusian in Iva Zanicchi, Mario Ermito in Scialpi e Matilde Brandi in Natalie Imbruglia.

ASCOLTI: Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.967.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi ha raccolto davanti al video 2.406.000 spettatori pari all’11.2% di share.

