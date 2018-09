Canale5: A Domenica Live Barbara D’Urso ospita Harnaam Kaur, “più giovane donna con la barba” e simbolo internazionale della lotta contro bullismo.

A “Domenica Live” – domenica 30 settembre, dalle ore 14, su Canale 5 – Barbara d’Urso accoglierà negli studi di Cologno Monzese Harnaam Kaur, 27 anni, la modella simbolo internazionale della lotta contro bullismo e il cosiddetto “body shaming” che due anni fa è entrata nel Guinness dei primati come “più giovane donna con la barba” con un enorme seguito di fan sui social e tante interviste rilasciate a tutte le principali testate internazionali, fino a sfilare anche sulle passerelle della London Fashion Week.

Harnaam racconterà la sua adolescenza difficile, l’essere stata di vittima di atti di bullismo fino ad arrivare all’autolesionismo: “Volevo punire il mio corpo per l’aspetto che aveva. Volevo fargli del male” e poi la rinascita che passa attraverso l’autostima, l’accettazione di sé e l’amore per il proprio corpo.

Le telecamere di Canale5 seguiranno poi Samantha Markle nel suo tentativo di incontrare la sorella Meghan consorte del principe Harry. Samantha la settimana scorsa, intervistata da Barbara D’Urso dichiarò di non capire i motivi per cui Meghan ha tagliato i ponti con la famiglia.

Redazione