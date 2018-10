CANNELLA – Fuori Oggi 1° Ottobre – “CAMPO FELICE” in radio, tv e su tutte le piattaforme digitali (Honiro Rookies)

Esce oggi, lunedì 1° Ottobre, “CAMPO FELICE”, il singolo ed il videoclip che segna il debutto di Cannella.

“CAMPO FELICE” è l’ingresso di Cannella nel mondo Indie-Pop, un brano sincero e diretto in cui l’Artista, partendo da un suo spezzato di vita apre la porta della sua casa e ci fa vedere tutte le sue cose più intime senza riserve e condizionamenti.

Cannella è il nuovo artista della Honiro Rookies, l’anticamera ufficiale alla Honiro Label e, il primo progetto Indie-Pop.

“CAMPO FELICE” – dichiara Cannella – é un racconto su un giro di chitarra sporco, registrato alla buona in una notte di febbraio e volutamente tenuto così, per nulla composto e abbastanza fuori dagli standard musicali odierni. E’ la fotografia di un momento difficile, di un periodo che ho preso per quello che era, perché quando finisce qualcosa alla fine ci si può fare poco, bisogna accettarlo e “provare a camminare sotto la pioggia” anche se non si hanno più quelle piccole certezze che aiutano ad affrontare la quotidianità anche se l’ombrello é andato perso. Come si può ben dedurre dal brano si parla di una storia finita da due mesi senza vedere un volto che eri abituato ad avere nel quotidiano. sembrano un’eternità. In quel periodo mi era capitato di andare nel posto dove tutto era iniziato anni prima e di trovarci ancora il nastro bianco legato ad una ringhiera arrugginita, nastro che simboleggiava un legame forte e, il fatto che stesse ancora là, dopo tutti quegli anni e che nessuno lo avesse staccato, mi ha fatto sorridere.

Il concept del titolo del brano – continua Cannella – nasce da un aneddoto sempre avvenuto in quel periodo: una persona a me molto vicina andò a farsi una giornata di neve a Campo Felice, mi chiamò dicendomi appunto che là c’era anche la persona di cui parlo nel brano, io d’istinto le domandai “l’hai vista felice?” e poi qualche giorno dopo nacque il brano.

Questo é il mio singolo d’esordio, mentre lavoravo al disco non pensavo sarebbe stato un singolo, invece poi alla fine é diventato addirittura la canzone del mio debutto, nonostante sia una cosa scritta e suonata veramente di getto per me é un brano sincero che può arrivare alle persone, non c’é nulla di costruito, ho semplicemente raccontato quel momento ed il resto é venuto fuori in maniera molto naturale.

Biografia

Enrico Fiore in arte Cannella nasce a il 14 Giugno 1995. Si avvicina alla musica sin dall’età di 7 anni per merito del padre, che nota questa sua predisposizione verso il canto e lo stimola comprandogli una serie di dischi che Enrico prontamente impara a memoria e passa giornate intere a ricantare.

L’approccio con la musica, in veste di cantautore, avviene anni dopo; a 13 anni scrive la sue prime canzoni e successivamente inizia a frequentare sale di incisione dove viene seguito e spronato a coltivare questa sua grande passione. Nel corso degli anni si avvicina alla musica HipHop e incomincia a scrivere brani con strofe rappate ed incisi cantati nel mezzo. A 18 anni pubblica sul web le sue prime canzoni a nome di Eden e viene contattato da una realtà indipendente di Torino con la quale collabora per circa due anni riscuotendo assieme agli altri componenti un discreto successo nell’ambiente che lo porta ad esibirsi dal vivo in più occasioni e in contesti di vario tipo.

Dopo aver concluso la collaborazione con questa realtà sente però il bisogno di trovare un’ identità artistica maggiormente definita ed inizia a ricercare dei nuovi sound e stili di scrittura . Proprio in questo periodo avviene il cambio del nome d’arte in Cannella e, nel giro di un anno e mezzo riesce a confezionare un Ep che si sposta molto da quello che erano i suoi precedenti lavori, avvicinandosi molto all’indie-pop senza però oscurare del tutto quello che sono le sue provenienze musicali, un lavoro molto singolare. Il progetto riceve l’attenzione di Honiro Rookies ed inizia così il percorso di Cannella.

Redazione