02/10/2018 – 21:25 #RAI1: “UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 3” Gigi Proietti indaga nella “Notte degli errori”

Quarta puntata, martedì 2 ottobre alle 21.25 su Rai1, della serie noir – giunta alla terza stagione – interpretata da Gigi Proietti nei panni del navigato cronista di nera alle prese con vecchi casi rimasti irrisolti. Ma c’è anche un altro caso, questo sì vicino e bruciante, da risolvere: l’omicidio avvenuto in circostante misteriose di Enrico, l’amico commissario ed ex fidanzato della figlia Maddalena, oggi vicedirettrice dell’importante quotidiano romano.

Le scoperte riguardo la doppia vita di Enrico gettano nello sconforto Bruno e Maddalena, ma l’istinto del vecchio giornalista gli dice che qualcosa non quadra, forse qualcuno sta tentando volontariamente d’infangare la memoria del poliziotto, per sviare le indagini. Intanto Michele, l’adolescente figlio di Margherita, si è fatto coinvolgere dai suoi compagni di classe in un giro pericoloso, Il nonno Bruno cerca di correre ai ripari…

Nel cast Francesca Inaudi, Marco Marzocca, Mariella Valentini, Sergio Assisi. La regia è di Luca Manfredi.

Redazione