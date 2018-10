ASCOLTI TV – AUDITEL DI LUNEDI’ 1 OTTOBRE: SU #RAI1 “La vita promessa” chiude in bellezza con oltre 6 milioni di telespettatori| IN CALO invece GRANDE FRATELLO VIP  su #Canale5 che chiude con il 19% di share

Chiusura con il primato di ascolti per “La Vita promessa”, ieri in prima serata su Rai1: l’ultima puntata della fiction con Luisa Ranieri è stata vista da oltre 6 milioni di spettatori (6 milioni e 115mila con il 26,2% di share) dominando il prime time e risultando il programma più visto della giornata.

Il Grande Fratello Vip su Canale 5, risulta invece il grande sconfitto della serata e per giunta in calo rispetto alla prima puntata. Il reality show di Canale 5 – malgrado sia durato dalle 21.33 all’1.13 – si è fermato invece a 3.200.000 spettatori pari al 19% di share. Un calo evidente, dunque, per il reality show di punta di Canale5 nonostante le tante sorprese, dall’uscita inaspettata di Lisa Fusco al discusso ingresso a causa del lutto che l’ha recentemente colpita di Lory del Santo nella Casa più spiata d’Italia.