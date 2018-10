ELISA   ”Se piovesse il tuo nome” è il singolo che anticipa il suo nuovo album ”Diari Aperti”, in uscita il 26 ottobre

Dopo il suggestivo e intimo duetto con Francesco De Gregori (“Quelli Che Restano”), ELISA dal 28 settembre è tornata in radio con “Se piovesse il tuo nome“, primo singolo ufficiale tratto del suo nuovo album “Diari Aperti“, in uscita il prossimo 26 ottobre per Island Records. “Se piovesse il tuo nome” gioca tra armonia e brillante follia, miscelando l’approccio it-pop con le melodie del miglior cantautorato. La voce limpida di Elisa si plasma perfettamente alla musica dettandone i tempi, e, in primo piano insieme alla chitarra, fa scorrere il brano su bozzetti di vita vissuta e nitide fotografie di storie e sentimenti quotidiani.

Redazione