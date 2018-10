[COMUNICATO STAMPA] ARMATA DEL TRONTO “Mezze Verità” – il nuovo video disponibile da oggi

Esce oggi il video di “Mezze Verità”, il nuovo singolo della crew Armata Del Tronto, disponibile da Venerdì 28 settembreper l’etichetta CostaKlan su Spotify, iTunes e tutte le principali piattaforme di streaming. L’Armata del Tronto (ADT) è un gruppo rap originario di Ascoli Piceno nato nel 2013 dall’ unione di rappers allora attivi nella città. Si ridefinisce come crew, nell’attuale formazione con 4 mc’s (Anter, Ase, Siero, Sputo) ed un Dj/ beatmaker (TalcBeats) a partire dal 2015. Si affermano nella scena locale dapprima vincendo svariati contest di showcase, per poi portare la propria musica a numerosi live in zona. “Mezze Verità” è il primo singolo estratto dal nuovo album del collettivo, un brano in cui ciascuno degli Mc’s affronta in modo personale la tematica della “verità”, della tendenza di quest’ultima a mutare costantemente e ad essere relativa, accompagnati da quattro beat differenti. Il video è stato diretto da Larry.