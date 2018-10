[COMUNICATO STAMPA] Mirkoeilcane // nuovo Tour a Teatro

MIRKOEILCANE

Nuovo tour per il cantautore romano

25 ottobre – Mare Culturale Urbano – MILANO

14 novembre – Bravo Caffè – BOLOGNA

30 novembre – La Suoneria – SETTIMO TORINESE (TO)

5 dicembre – Teatro Cristallo – BOLZANO

6 dicembre – Teatro Pasolini – CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

7 dicembre – Centro Culturale Candiani – MESTRE (VE)

8 dicembre – Teatro Comunale – TODI (PG)

20 dicembre – Auditorium Parco della Musica – ROMA

Da febbraio 2018 Mirkoeilcane non si è mai fermato, un tour lungo quasi un anno che prosegue nei Teatri della Penisola. Da cantautore coltiva quell’innata fedeltà al palco e al pubblico dei concerti, condizione in cui riesce a raccontare al meglio le sue storie fatte di musica e parole, delicate e pungenti, mai scontate.

Sentire e vedere tutte quelle persone che cantano e si emozionano per qualcosa che nasce così silenziosamente, si avvicina di molto alla magia.

Mirkoeilcane si è, inoltre, aggiudicato la Targa Tenco 2018 nella sezione “Miglior Canzone Singola” con il brano “Stiamo tutti bene” che ha già portato il cantautore romano a vincere ben cinque riconoscimenti – Premio della Critica “Mia Martini” Premio “Sergio Bardotti” Per Il Miglior Testo, Il Secondo Posto Tra Le Nuove Proposte, Il Premio Della Critica “Mia Martini”, Premio “Enzo Iannacci” Di NuovoImaie , La Targa Pmi (Produttori Musicali Indipendenti)

– alla 68° edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”.

Arrivano le prime date confermate del nuovo tour invernale, che vuole essere la seconda parte del tour partito proprio dopo l’esperienza sanremese.

Il tour invernale farà tappa a Milano il 25 ottobre (Mare Culturale Urbano), a Bologna il 14 novembre (Bravo Caffè), a Settimo Torinese (TO) il 30 novembre (La Suoneria), a Bolzano il 5 dicembre (Teatro Cristallo), a Cervignano del Friuli (UD) il 6 dicembre (Teatro Pasolini), a Todi (PG) l’8 dicembre (Teatro Comunale) a Roma il 20 dicembre (Auditorium Parco della Musica).

BIO

, in arte

, nasce il 6 maggio 1986 ed è un cantautore romano. Negli anni lavora come chitarrista in studio e suona dal vivo con diversi artisti. Compone diverse colonne sonore come quella della web serie

, dei corti

e

e del film

. Impegnato nella scrittura di testi e musica per altri artisti, nel 2016 decide di avviare una carriera musicale da solista, che viene consacrata con l’uscita del suo primo disco omonimo a gennaio. Nello stesso anno,

vince il

, il

, miglior testo e migliore interpretazione di cover al

e il suo album figura tra le cinquanta opere prime candidate al

. Le tematiche sociali e i rapporti affettivi, figurano spesso al centro delle sue canzoni. A giugno del 2017 vince

e a luglio firma un contratto discografico con l’etichetta

. Nel 2018

partecipa alla

nella categoria

e vince i seguenti riconoscimenti:

e La