[COMUNICATO STAMPA] #ZIBBA: annunciate le prime date di LE COSE DA SOLO. Il tour riparte in una veste più intima e acustica per un viaggio in tutta Italia

Un nuovo viaggio per ZIBBA . Dopo #LECOSETour , partito dall’Alcatraz di Milano prima di toccare i principali club italiani, ecco un nuovo capitolo live che porterà il suo ultimo disco LE COSE , uscito il 2 febbraio per Platonica , di nuovo sul palco. LE COSE DA SOLO metterà al centro la musica di ZIBBA, nella sua dimensione più intima. Il pubblico potrà così scrutare il cantautore ligure da un punto di vista diverso e vicino al cuore di ogni sua canzone. Accanto alla delicatezza acustica non mancherà l’energia che da sempre accompagna ZIBBA, per un equilibrio raro ed emozionante. metterà al centro la musica di, nella sua dimensione più intima. Il pubblico potrà così scrutare il cantautore ligure da un punto di vista diverso e vicino al cuore di ogni sua canzone. Accanto alla delicatezza acustica non mancherà l’energia che da sempre accompagna, per un equilibrio raro ed emozionante. “Le Cose Da Solo perché questa è la dimensione che più mi permette di raccontarmi. E in questo momento sento il bisogno di abbassare i volumi, provare a capirsi sottovoce. Perché da solo sul palco, invece di sentirmi spoglio, mi sento protetto dalle mie stesse canzoni.” (Zibba) Il tour partirà il 12 ottobre dai Magazzini Fermi di Aversa (CE) per poi intraprendere un viaggio in giro per tutta Italia.

Ecco le prime date di LE COSE DA SOLO:

12.10 – MAGAZZINI FERMI, AVERSA (CE)

13.10 – AGRITURISMO LA BONTA’, MURO LUCANO (PZ)

21.10 – BRAVO CAFFE’, BOLOGNA

02.11 – DIAVOLO ROSSO, ASTI

24.11 – ALLUNAETRENTACINQUECIRCA, CANTU’ (CO)

07.12 – TEATRO DON BOSCO, VARAZZE (SV)

14.12 – OFF TOPIC, TORINO

15.12 – TEATRO CALVINO, IMPERIA

10.01 – CIRCOLO OHIBO’, MILANO BIO

Zibba. Cantautore, arriva al grande pubblico grazie ai Premi della Critica al Festival di Sanremo 2014. Nel corso degli anni vince alcuni tra i premi più prestigiosi della musica Italiana come la Targa Tenco per il miglior album in assoluto (“Come il suono dei passi sulla neve”, 2012), il Premio Bindi e l’Artista che non C’era nel 2011, gli On Stage Awards 2015 e molti altri riconoscimenti del mondo indipendente e cantautorale. Autore per Warner Chappell, Zibba firma canzoni per Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Michele Bravi, Emma, Zero Assoluto, Max Pezzali, Moreno, Marco Masini, Raige, Giulia Luzi, Elodie, Alexia, Le Deva e collabora con artisti come Jack Savoretti, Jovanotti, Tiziano Ferro, Alex Britti e molti altri.

Autore di una raccolta di dialoghi dal titolo “Me l’ha detto Frank Zappa”, divenuto poi uno spettacolo con la regia di Sergio Sgrilli, è anche attore nella prima stagione di All’ombra dell’ultimo sole scritto da Massimo Cotto.

Il 20 maggio 2016 esce UNIVERSO, il nuovo singolo prodotto da Andrea Mariano dei Negramaro. A febbraio 2017 Zibba partecipa al 67° Festival di Sanremo come autore con i brani “Togliamoci la voglia” cantato da Raige e Giulia Luzi e con “Spostato di un secondo” cantato da Marco Masini.

Esce il 27 ottobre 2017 “Quello che vuoi”, il singolo che preannuncia il nuovo lavoro in studio LE COSE, pubblicato a febbraio 2018.

È produttore artistico di alcune realtà indipendenti, tra cui Sonny Willa e i Seawards, e dal 2017 direttore artistico del Premio Bindi. Redazione