BARILE & ST.LUCA SPENISH FUORI ADESSO IL VIDEO DI “Pane & Groove”

BARILE & ST.LUCA SPENISH

FUORI OGGI IL VIDEO DI

“Pane & Groove”

Su etichetta Honiro Ent

uscito martedì 2 Ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali su etichetta Honiro Ent e prodotto da St. Luca Spenish. È online su https://youtu.be/zzTtm-z417w il video ufficiale di “Pane&Groove”, il singolo di BARILE & ST.LUCA SPENISH,

Il video, prodotto dagli stessi Barile e St. Luca Spenish, è stato girato sotto l’attenta regia di Marco Fato a Trapani in Sicilia.

“Conosco Barile e Spenish – dichiara Marco Fato – da molti anni ormai quindi è stato abbastanza semplice e naturale per noi lavorare insieme alla realizzazione del video e l’idea di farlo e di come farlo è nata e cresciuta contemporaneamente al brano. Volevamo che il video rispecchiasse completamente il brano quindi più si sviluppava il brano più si focalizzava il video nelle nostre teste. Non avevamo uno storyboard ben preciso e per organizzare le riprese ci sono bastate poche chiamate e un po’ di passaparola per raggruppare un po’ di amici nello stesso posto alla stessa ora, è stata una bella rimpatriata! “.

Biografia

Luca Spataro producer palermitano in arte St. Luca Spenish inizia la sua carriera nel 2005 insieme ad alcuni esponenti della sua città. In breve periodo riesce a collaborare con diversi nomi della scena nazionale come: Nex Cassel, Noyz Narcos, Egreen, Er Costa, Nerone, Mad Buddy, Louis Dee, Johnny Marsiglia, Jangy Leoon, Dani Faiv e molti altri.

Produce diversi dischi tra i quali “Rapper Bianco” di Nex Cassel, il suo disco “Caput Mundi”, l’ep “Doppio Taglio” di Er Costa e Nex Cassel.

Produce delle tracce per i dischi di Noyz Narcos, Nerone, Egreen, Pepito Rella, Jesto e molti altri. Da allora ha cominciato a lavorare con il rapper Barile al progetto in uscita prevista in Ottobre 2018 per Honiro ent.

Barile, all’anagrafe Salvatore Barile é un rapper Trapanese ormai veterano della scena, attivo dal 2002 ha collaborato con nomi noti come: Turi, Kiave, Madbuddy, Stokka, Johnny Marsiglia, Medda, Shakalab, Mr. Phill, Mattak e molti altri…

Da vita al primo ep nel 2003 ma la prima pubblicazione ufficiale del rapper siciliano avviene assieme a Gheesa (producer) nel 2014 con “Riad” dopo aver ottenuto il primo posto al 1/2 RMX contest e la possibilità di avere una mano da parte di Unlimited Struggle. Nel 2015 pubblica il suo secondo lavoro “Terzo Tempo” sempre con Gheesa.

Nel 2016 esce “Peperoni” singolo prodotto da John Lui (Aretuska) e da allora ha cominciato a lavorare con St. Luca Spenish al progetto in uscita in Ottobre 2018 per Honiro Ent anticipato dal singolo ““Pane & Groove” uscito 2 Ottobre, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Honiro Ent.

