Marco Bocci torna con la seconda stagione di “Solo” su Canale5

A seguito del successo della prima stagione, torna venerdì 5 ottobre in prima serata su Canale 5, “Solo – Seconda Stagione”, la fiction in quattro puntate che vede protagonista Marco Bocci.

La seconda serie di Solo, prodotta da Taodue Film per Mediaset, inizia in continuità con il finale della prima: Marco, dopo aver simulato di giustiziare il collega Emanuele, è in fuga con il vecchio boss nelle montagne dell’Aspromonte. Quando finalmente riescono a contattarlo, i colleghi di Marco lo mettono di fronte a una scelta: rientrare nei ranghi o diventare a tutti gli effetti un ricercato.

Marco non esita: il suo obiettivo è salvare Agata dai suoi rapitori e per farlo l’unico modo è continuare a fingere di essere un uomo d’onore, anche sfidando i vertici della Polizia.

Riuscirà Marco a liberare Agata e a evitare la minaccia mortale rappresentata da Bruno, l’unico del clan Corona a conoscere la sua vera identità?

