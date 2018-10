Video intervista realizzata ieri a Milano da Paola Gallo ad Alessandra Amoroso in occasione della presentazione di ’10’ ,nuovo album di inediti che celebra i due lustri di carriera della cantante uscito oggi 5 ottobre.

Come comunicato dall’Amoroso a partire dal 5 di marzo 2019 prenderà il via il Tour che la porterà in giro per tutta l’Italia, isole comprese.

Redazione