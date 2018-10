VALERIO SCANU: FUORI #DIECI ALBUM DI INEDITI DA OGGI NEI NEGOZI E DIGITAL STORE| DATE INSTORE

VALERIO SCANU

FUORI IL DISCO D’INEDITI

“DIECI”

“Dieci ”, il nuovo album di inediti di Valerio Scanu (etichetta NatyLoveYou) che celebra i primi dieci anni di carriera musicale del cantante da oggi venerdì 5 Ottobre in tutti i negozi e digital store

“DIECI” , come gli anni trascorsi dall’ingresso del cantante nella scuola più famosa d’Italia, ‘Amici’ di Maria De Filippi (5.X.2008 ndr) ad oggi, non è un “best of” ma contiene 10 brani inediti che raccontano, l’amore nella sua poliedricità, ma dal punto di vista degli autori come lui stesso racconta: “Le canzoni di Dieci sono state scritte da bravi autori, e ho lasciato loro ampio spazio, ho anche ritrovato Pierdavide Carone. L’amore è il motore di tutto”.

Tra le tante interviste rilasciate da Valerio Scanu abbiamo scelto per i nostri lettori quella rilasciata oggi ai microfoni di SkyTG24 . Buon ascolto

Questa la tracklist di #Dieci:

1. Ed io (Tony Maiello – Simonetta Spiri)

2. Inciampando dentro un’anima (Pierdavide Carone)

3. Affrontiamoci (Giulia Capone – Niccolò Verrienti – Davide Papasidero)

4. Il tempo non cancella (Carlo Verrienti – Niccolò Verrienti)

5. Capovolgo il mondo (Emilio Munda – Davide Sartore – Diego Ceccon)

6. Dannata distanza (Mattia Foderà – Valerio Scanu – Fabio Vaccaro – Kikko Palmosi)

7. Paradiso e inferno (Saverio Grandi – Gabriele Oggiano)

8. Infrangibile (Diego Ceccon – Davide Sartore)

9. Un po’ di tempo (Tony Maiello – Kikko Palmosi – Marco Rettani – Sabatino Salvati)

10.L’ultimo spettacolo (Emilio Munda – Giulio Pretto)

Queste le prime date confermate per l’instore-tour che parte oggi 5 Ottobre da Milano Mondadori via Marghera a seguire:

6 Ottobre -Mediaworld Vicenza 7 Ottobre – Mediaworld Bassano del Grappa 8 Ottobre – Torino Mondadori 9 Ottobre – Mondadori Carpi

