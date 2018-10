06/10/2018 A #Verissimo ospiti Simona Ventura, Stefano Bettarini con la fidanzata Nicoletta, Catherine Spaak e Joe Bastianich

Sabato 6 ottobre su Canale5, nuovo appuntamento con Verissimo.

Direttamente da ‘Temptation Island’ Silvia Toffanin accoglierà in studio, per la prima volta tutti insieme: la conduttrice del reality Simona Ventura, con l’ex marito Stefano Bettarini e la sua attuale fidanzata Nicoletta Larini, che parleranno della loro esperienza di “famiglia allargata”. Simona Ventura confida alla Toffanin le sue sensazioni durante la conduzione del reality avendo come concorrenti l’ex marito e la sua nuova compagna:«Temptation Island ha una struttura talvolta feroce. Il momento del falò è stato molto forte. Ci tenevo a trasmettere un messaggio importante: si può non essere più sposati, ma mai smettere di essere genitori. Basta fare guerre, il capitolo matrimonio è chiuso e rimangono i ricordi belli. Ci vogliamo un gran bene è questo che conta».

Prima intervista a #Verissimo anche per l’attrice e cantante francese Catherine Spaak e per l’imprenditore, showman e ora anche musicista Joe Bastianich.

E ancora, ospite del talk show la vulcanica Lisa Fusco, prima concorrente eliminata di “Grande Fratello Vip”

Infine, in studio il toccante racconto di Costantino Vitagliano.

Redazione