07/10/2018 – 14:00 #RAI1: DOMENICA IN TRA GLI OSPITI GINA LOLLOBRIGIDA E ALESSANDRA AMOROSO

Sarà una puntata ricca di ospiti e sorprese quella di ‘Domenica In’ in onda domenica 7 ottobre, su Rai1 alle 14, in diretta dagli Studi ’Fabrizio Frizzi’ di Roma. Mara Venier aprirà la puntata con un talk dedicato ancora al caso Asia Argento e alle ultime novità dopo le dichiarazioni di Jummy Bennett e della stessa Asia Argento.

Grande attesa per il ritorno in tv di Gina Lollobrigida dopo il lieve malore che l’ha colpita tre settimane fa, per lei tante sorprese ed una lunga intervista per ripercorrere le tappe della sua lunga carriera.

Alessandra Amoroso, sarà in studio insieme al suo fan club per presentare il suo ultimo album ‘10’ appena uscito e per raccontarsi a Mara Venier a distanza di 5 anni esatti dalla loro ultima intervista insieme.

Loretta Goggi, giudice a ‘Tale e Quale Show’, sarà protagonista di una intervista con molte sorprese e con alcuni filmati inediti sulla sua vita e la sua lunga carriera artistica.

Per il ‘talent’ ‘Una canzone per Mara’, conduttori d’ eccezione saranno il duo Gigi e Ross e in studio si presenteranno 3 concorrenti per sfidare il campione in carica.

Il duo Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, in studio insieme alla loro band, canteranno alcuni successi degli anni ’60 e ’70 da ‘Che colpa abbiamo noi’ a ‘Io ho in mente te’ oltre a raccontare alcuni aneddoti sulla loro storica rivalità artistica di quegli anni.

Per lo spazio ‘da donna a donna’, Mara Venier incontrerà la signora Vera Squadrito la mamma di Giordana, ragazza di 20 anni uccisa a Nicolosi dal suo ex fidanzato.

La regia è di Sergio Colabona.

Redazione