Ascolti tv – Auditel venerdì 5 ottobre: #Rai1 “Tale e quale show” vince la prima serata e batte “Solo 2″su #Canale5

Continua il grande successo di ascolti di Carlo Conti e di “Tale e Quale”: lo show di Rai1 vince ancora la prima serata con 4 milioni 350 mila telespettatori e uno share del 20.8%, mentre, la prima puntata della seconda stagione della serie televisiva di Canale 5, Solo, con il bravissimo Marco Bocci, ha conquistando 2.507.000 spettatori pari all’11.3% di share.

La quarta puntata di Tale e quale show, si è conclusa con la vittoria (per la seconda volta consecutiva) di Roberta Bonanno, ex allieva di Amici che ha fatto una imitazione vocalmente impeccabile di Katy Perry interpretando Firework. A Vladimir Luxuria, è andata la medaglia d’argento nei panni di un Renato Zero agli esordi sulle note di Mi vendo. Terzo posto, invece, per un sensazionale Giovanni Vernia nei panni di Mick Jagger somigliantissimo nel trucco e nelle movenze con (I Can’t Get No) Satisfaction.

Redazione