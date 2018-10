ASCOLTI TV – AUDITEL MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018 – TEMPTATION ISLAND VIP CHIUDE IN BELLEZZA

Supera i 4 milioni di telespettatori (4 milioni 33 mila) la nuova puntata di “Una pallottola nel cuore 3” con Gigi Proietti, che ieri in prima serata su ha fatto registrare uno share del 17.3%.

Sempre in prima serata ottimi ascolti per “Stasera tutto è possibile” su ai 2 condotto da Amadeus, visto da 1 milione 669 mila spettatori con uno share del 7.7%, e per Cartabianca di Bianca Berlinguer su seguito da un milione e 147 mila telespettatori, che segna uno share del 5,3%.

Su #Rai1, in seconda serata, la puntata di “Porta a porta“, è stata seguita da 931 mila spettatori e uno share del 10.2.

Temptation Island Vip ha registrato un netto di 4.034.000 telespettatori, share 22,04%. L’edizione condotta da Simona Ventura chiude in bellezza con una media del 21.33% e 3.776.000 spettatori (38.85% sui 15-24).

