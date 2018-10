Marco Mengoni ha annunciato i titoli del due nuovi singoli, in uscita il prossimo 19 ottobre.

Marco Mengoni annuncia l’uscita di due singoli che anticipano l’arrivo del suo nuovo album previsto per il 30 novembre.

Protagonista di un progetto organizzato con la piattaforma MUSEMENT e volto a valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano, Marco Mengoni è stato in viaggio nelle principali città italiane. Partito da Milano, ha toccato Roma, Firenze, Venezia e ieri, ultima tappa, a Napoli. L’iniziativa ha permesso ai partecipanti di vivere un’esperienza unica, di incontrare il loro beniamino in un contesto indimenticabile e di ascoltare, in anteprima, il prossimo album di inediti. Le location scelte sono state l’Orto Botanico di Brera a Milano, il Chiostro del Bramante a Roma, Palazzo Strozzi a Firenze, Cà Pesaro a Venezia e il Museo Pietrarsa di Napoli.

“Buona Vita” e “Voglio” sono i titoli dei primi singoli del suo prossimo album in uscita il 30 novembre,che sarà possibile ascoltare dal prossimo 19 ottobre.

I brani sono già disponibili in pre-save su Spotify e in pre-order su iTunes.

Nella cover di “Buona Vita” Mengoni si trova invece attorniato da signori e signore sullo sfondo di una paese della Sicilia.

Nella copertina di “Voglio” invece il cantante è immortalato con occhiali da sole mentre scende da una moto.