[COMUNICATO STAMPA] TV, FELTRI: MEDIASET SCHIFEZZA, NON CI METTERO’ PIU PIEDE, SE BERLUSCONI MI CHIAMA GLI RISPONDO CON UN ‘VAFFA’…(VIDEO)

“Mediaset la considero una schifezza, il mio disgusto nasce dal comportamento che hanno avuto con me, non ci metterò mai più piede”. Ha le idee chiare sul suo futuro televisivo Vittorio Feltri, ospite giuvedì 11 ottobre, del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ed in onda dalle 13.30 alle 15. Ce l’ha col programma ‘Stasera Italia’? “La mia considerazione è generale, lì c’è stato un fuorionda della valletta Veronica Gentili”. Ma è una giornalista…”Ah, non me ne ero accorto….Striscia la Notizia – ha proseguito Feltri a Radio1 – poi ha ripreso quel fuorionda senza fare nessuna satira nei miei confronti ma solo con insulti di una volgarità imbarazzante. Come faccio non dire che mi fa schifo un programma del genere?” Quindi con Mediaset ha proprio chiuso? “Non ci metterò più piede. Pensate che avevo una sorta di precontratto con Chiambretti per fare un programma che andrà in onda a fine mese ma anche se lo stimo molto gli ho spiegato che non mi va di entrare in un’azienda che mi tratta così”. Non tornerebbe sui suoi passi nemmeno se la chiamasse Berlusconi? “Non mi ha chiamato né Silvio né suo figlio e hanno fatto benissimo: mi potrebbe scattare quel tipico insulto che è stato la bandiera di Beppe Grillo”. Se la chiamasse Berlusconi lei rispondere con un ‘vaffa’? “Esattamente, mi ha letto nel pensiero…”

