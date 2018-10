CLASSIFICHE: Torna la IML e la VideoIndieMusicLike! Il videoclip indie più visto è quello di Andrea e Matteo Bocelli!

Indie Music Like: Arriva al suo 13° anno la classifica più longeva d’Italia! Un format radiofonico tutto nuovo (Indie Music Like On Air) che va in onda su circa 200 radio sempre in aumento, oltre 50 music-fanzine che la pubblicano. La radio rimane ancora oggi il media più ambito per farsi ascoltare visto il forte incremento delle radio-date dei singoli. In vetta al podio i Kutso, seguiti da Piotta e da Ruggero dei Timidi! Una Top 10 che vede protagonisti Gazzelle, Riccardo Sinigallia, Subsonica, Management, Calcutta, Caparezza e Vasco Brondi. In TOP 20 Maldestro, Elisa, Ultimo, Salmo, Malika Ayane, Frah Quintale, Thegiornalisti, Le Vibrazioni, Tiromancino, Andrea e Matteo Bocelli! Indie Music Like e MeiWeb sono le piattaforme che danno piu’ spazio alle nuove uscite indipendenti ed emergenti italiane e agli artisti di estrazione e attitudine indie. Ben 250 posizioni, un format radiofonico, la pubblicazione della classifica sulle pagine delle riviste Classic Rock, Vinile, Prog, su oltre 50 webzine, sulle Radio Universitarie, e su altri format radiofonici che veicolano la classifica in oltre 300 radio e web radio che trasmettono e segnalano il loro gradimento. Di seguito le prime 3 posizioni dell’ultima classifica: